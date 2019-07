Aïda Mbodji sur Ousmane Tanor Dieng: « un homme droit, discipliné et correct, un républicain » Aïda Mbodji, ancienne militante du Parti socialiste a réagi suite au décès d’Ousmane Tanor Dieng, ce lundi.

« C’est un grand commis de l’Etat qui est parti. Je suis sûre que même devant la mort, il est resté discipliné et digne », a-t-elle dit sur la RFM.



« Ousmane Tanor Dieng n’a jamais fait de dérapage dans ses discours, dans ses prises de position. Il est toujours resté correct, avec le sens de la mesure et de la discrétion », a encore dit Aïda Mbodji.

