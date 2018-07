Aida Ndiongue : “je reste et je demeure un membre du PDS”

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Juillet 2018 à 08:29 | | 1 commentaire(s)|

Des informations parues dans la presse faisaient état d’un supposé transhumance de Aida Ndiongue vers “le Macky”. Mais, il n’en est rien. Tout ça n’est que fausse rumeur.

La concernée qui s’est confiée à SourceA dans sa parution de ce mardi, a mis les points sur les “i”. “je n’ai rien à dire à ce sujet. Vous voulez savoir si je suis toujours une militante du parti démocratique Sénégalais (Pds). Je reste et je demeure un membre du Pds”, déclare-t-elle à qui veut l’entendre. Voilà qui est clair, net et précis.









Actusen.sn



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook