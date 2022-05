Aïda Niang Bës dou Niak et YAW: "Si nous voulons une Assemblée de Paathio, on aura trahi..." En point de presse ce vendredi, certains membres de la coalition Yewwi Askan Wi ont exprimé, à les en croire, "leur incompréhension et non leur frustration", et exigent juste des explications par rapport à des choix.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Mai 2022 à 14:36

Sur ce, l'explication de Aïda Niang, membre de la coalition et de Bës dou Niak, coule de source. " Il n'y a pas de frustration, mais juste de l'incompréhension. Et par rapport à cela, le leader que je représente, mérite plus de respect. Nous ne sommes pas dans la logique de dire, donnez nombre de places ou pourquoi pas moi et lui. Nous voulons juste qu'on explique de manière pertinente les choix ", a-t-elle dit d'emblée.



Pour la jeune responsable politique, " il faut savoir ce que l'on veut: une assemblée de rupture ou une assemblée de paathio. Si tel est le cas, on aura trahi les populations. Que personne ne pense qu'il est Yékini et les autres des Yawou Dial. Encore une fois, il faut qu'on nous donne des explications claires sur tel ou tel choix. C'est juste cela ", a-t-elle souligné.

