Aida Samb inconsolable: «Ce que Doudou Yaye Katy me disait…»

«C’est avec regret que j'ai appris la disparition de cet homme que je considérais comme mon grand-père. C'est une immense perte pour la musique sénégalaise car elle a perdu un monument. Tout le monde l'appréciait grâce à son talent. Il était une personne joviale, qui faisait rire tout le monde», soutient l'artiste.



Elle ajoute: «Il me disait souvent qu’il aimait ma musique. C'est la raison pour laquelle à chaque fois qu’on se croisait dans une manifestation et que je suis sur scène, il me rejoint sur scène pour un duo. Il me disait qu’il est mon grand-père. Donc tout cela m'a marqué. Je ne peux que rendre grâce à Dieu et prier pour le repos de son âme», conclut-elle.