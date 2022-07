Aïda Sow Diawara sur les femmes dirigeantes de collectivité “Nous sommes très loin du nombre…’’ La première adjointe du Mouvement national des femmes (MNF) socialistes, Aïda Sow Diawara, trouve le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité dérisoire. En effet, ilya 47 % de femmes conseillères municipales avec trois présidentes de conseil départemental sur 46 départements, 18mairesses sur 557 collectivités locales. C’est la raison pour laquelle elle a lancé un appel aux jeunes filles à se former davantage. EnQuete

“Nous sommes fiers d’être le pays pionnier en Afrique qui a eu à accorder la parité aux femmes. Aujourd’hui, si nous sommes passés à une femme députée en 1963 à 71 députées femmes en 2022, de 14 % de femmes conseillères municipales à 47 %, cela veut dire que la parité a fait des enjambées. Mais toujours est-il que la lutte continue, parce que même si nous avons ce nombre de femmes, nous avons aussi trois présidentes de conseil départemental sur 46 départements, 18 maires femmes sur 557 collectivités locales.



Vous avez constaté que le nombre est encore insuffisant. Nous voulons aujourd’hui que nos jeunes filles comprennent le sens du combat que nous avons mené pour arriver à ce stade. Et qu’elles puissent continuer ce combat pour arriver à avoir un niveau de postes occupés par des femmes très important. Nous sommes très loin du nombre, des résultats escomptés’’



Cette précision est de la première adjointe du Mouvement national des femmes socialistes. Aïda SowDiawara présidait, avant-hier, un séminaire de formation à l’endroit de la Jeunesse féminine du Parti socialiste (PS). Selon l’ancienne mairesse de la commune de Golf-Sud, elles se sont toujours battues pour que leurs filles puissent rester à l’école le plus longtemps possible, avoir des formations



“Aujourd’hui que nous sommes en précampagne, il fallait susciter une rencontre et nous avons profité de l’exemple de la parité pour parler de ce sujet, rassembler nos jeunes, discuter avec eux pour avoir une majorité à l’Assemblée nationale pour les prochaines joutes législatives pour la coalition BBY dont le PS a signé l’extrait de naissance. Il nous faut une majorité pour que le président de la République puisse continuer son mandat jusqu’à son terme. Les réalisations des maires, du chef de l’État dans tous les secteurs seront notre discours de campagne pour convaincre la population à voter pour nous, malgré la pandémie, la guerre en Ukraine. On ne va pas pêcher loin, pour convaincre les électeurs’’, a confié la députée

De son côté, la responsable nationale de la Jeunesse féminine du PS a confié que l’objectif général de ce séminaire était de permettre à la Jeunesse féminine du PS de mieux saisir les contours des droits des femmes.



Mais il était aussi question, selon Yéya Diallo, de renforcer la capacité de la jeunesse féminine de leur formation politique sur leurs droits et devoirs en milieu politique, de redynamiser, d’animer et de mobiliser les instances du parti avec un renforcement de la connaissance de la jeunesse féminine. Dans les perspectives, renseigne-t-elle, il est prévu davantage d’animation et de mobilisation.



“Le PS est une formation politique de référence au Sénégal. La preuve est que nous avons une femme qui est à la tête de cette formation politique. Nous avons la parité parfaite dans nos instances. Pour la capacitation, le PS a toujours marqué les esprits par les formations qu’il inculque à sa jeunesse, mais aussi par la qualité des responsables que nous avons. Nous avons des hommes et des femmes de valeur, qui s’engagent politiquement tout en restant corrects sur la scène politique.



Je pense que c’est important et c’est impératif. L’idée de cette formation est de permettre à la jeunesse féminine d’aller capaciter les autres à la base pour les outiller davantage pour faire face aux enjeux politiques”, a indiqué l’honorable députée



