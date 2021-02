Aide Covid-19 : L’État octroie un bonus de 2,5 milliards à 22.408 acteurs culturels Après leur avoir accordé un appui de 3 milliards de francs dans le cadre du fonds Force Covid-19, le président de la République a encore manifesté son soutien aux acteurs des Arts et de la Culture en leur dédiant un appui spécial de 2,5 milliards de francs pour atténuer les effets de la pandémie dans leur secteur.

D’après le journal « Tribune », la même source souligne que tenant compte de l'impératif du respect des mesures barrières et des leçons retenues de la première expérience de la répartition du fonds Covid-19, le département a décidé, pour cette opération, de recourir à des procédures simplifiées et dématérialisées de paiement aux bénéficiaires grâce aux services d'un opérateur de transfert d'argent.



Après avoir reçu les listes des bénéficiaires des différentes organisations et associations professionnelles, à l'issue du délai qui leur était imparti pour leur dépôt, une équipe d'opérateurs du ministère de la Culture et de la Communication a procédé pendant 12 jours à la vérification minutieuse des informations figurant sur les états soumis qui ont révélé des cas de doublons et de non-conformité.



«Ce processus a abouti à l'établissement d'une liste d'acteurs éligibles pour un paiement effectif prévu dans le courant de cette semaine selon la répartition du tableau ci-joint. Toutefois, les personnes qui s'estimeront lésées ou omises pourront faire des recours en fournissant les éléments d'appréciation afin d'être intégrées éventuellement parmi les bénéficiaires dans la limite du montant prévu à cet effet sur une période d'un mois à compter de la date de publication de ce communiqué», ajoute le ministère de la Culture et de la Communication.



À noter que la grille de répartition publiée alloue des enveloppes comprises entre 100.000 francs et 125.000 francs à un total de 22.408 bénéficiaires. Les récipiendaires sont affiliés à plusieurs secteurs : musique (8343 bénéficiaires), arts visuels (1128), cultures urbaines (1430), mode et stylisme (96), cinéma et audiovisuel (743), patrimoine (16), conte (119), théâtre (5696), danse (4000), livre et lecture (337) et communicateurs traditionnels (500).



Pour le reste, une somme de 20.054.000 francs est logée à la rubrique "Omissions et réclamations".



