Aide à la presse : une augmentation de 300 millions annoncée, le patronat marque son étonnement Le ministre du Budget et du plan, Amadou Hott, a annoncé dernièrement sur la Tfm que l’aide à la presse qui était de 700 millions FCFA, sera portée à 1milliard FCFA cette année, soit une augmentation de 300 millions FCFA. Mais pour le président du CDEPS, Mamadou Ibra Kane, ce montant est loin de celui que leur avait promis le président de la République, lors d’une audience à laquelle avait pris part le Synpics, l’Appel ou encore l’association des jeunes reporters, a-t-il souligné, précisant que le chef de l’Etat leur avait promis un doublement de l’aide cette année. « Jusqu’à preuve du contraire, je m’en tiendrai à ce que nous avait promis le chef de l’Etat et pas à ces chiffres annoncés », a-t-il dit sur la Rfm.

