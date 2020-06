Aide alimentaire d'urgence/ Général Francois Ndiaye: "L’Etat du Sénégal compte ajouter 100 000 ménages"

Le général François Ndiaye, président du comité de la mise en œuvre des opérations du FORCE COVID-19 qui parlait d’exclusion des personnes vivant avec un handicap, a déclaré que le chef de l’Etat a pris la décision d’augmenter le nombre de ménages qui était de 1 million.



« L’Etat a pris la décision d’augmenter. Au lieu de 1 million de ménages, ça sera 1 million plus 100. Il y aura 100 000 ménages de plus », a-t-il fait savoir, ce jeudi lors d’une conférence de presse au Building administratif Mamadou Dia.



Poursuivant ses propos, il précise : « La perception, je le dis maintenant, tout le monde ne sera pas servi. C’est pourquoi je parlais tantôt de faux espoirs. Il ne faut pas donner aux populations de faux espoirs. Tout le monde ne pourra pas être servi. C’est une réalité qu’il faut intégrer ».



Dans le même sciage, le général Ndiaye annonce qu’à ce jour, qu’il a été engagé des échanges pour la mobilisation en urgence d’une enveloppe additionnelle de 575 milliards de F CFA.

