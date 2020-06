Aide alimentaire d’urgence aux ménages vulnérables : 136 communes sur les 556 communes du Sénégal ont été servies, Mansour Faye dixit Cent trente-six sur les cinq cents cinquante six communes du Sénégal ont déjà bouclé la distribution de l’aide alimentaire d’urgence aux ménages vulnérables affectés par les effets du Covid-19, a indiqué, jeudi à Dakar, le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Mansour Faye.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juin 2020 à 19:02 | | 0 commentaire(s)|

’’Au plan national, sur 556 communes, 136 ont déjà bouclé leur distribution de l’aide alimentaire d’urgence, une bonne partie est en cours’’, a-t-il dit aux Parcelles-Assainies, lors du lancement de la distribution des kits alimentaires, dans cette grande banlieue dakaroise.

Il s’exprimait devant son collègue des Affaires étrangères, Amadou Bâ, et des autorités administratives de cette commune, nous dit l’APS.

En plus Mansour Faye a annoncé que l’opération de distribution des vivres va se terminer dans les prochains jours, assurant que les difficultés rencontrées dans ce cadre ont aujourd’hui été surmontées.

Dans le département de Dakar, la commune des Parcelles Assainies est la deuxième commune qui va recevoir la plus importante quantité de kits alimentaires, après celle de Grand-Yoff.

Le maire des Parcelles Assainies, Moussa Sy, affirme qu’aucune contestation n’a été notée chez les 12. 889 ménages ciblés. Le ministre des Affaires étrangères et responsable de la mouvance présidentielle aux Parcelles Assainies, Amadou Bâ, a lui salué le ’’bon déroulement’’ des opérations de ciblage dans les quartiers.

Avec APS



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos