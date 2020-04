Aide alimentaire : la distribution à Dakar commence ce lundi à Guinaw Rails La distribution de l’aide alimentaire dans le cadre de l’assistance aux familles les plus touchées par le coronavirus débute à Dakar, ce lundi matin. Le quartier de Guinaw Rails, à Pikine, en banlieue dakaroise sera la première localité servie selon le ministre du Développement communautaire et de l’Equité sociale. 140 000 tonnes de denrées alimentaires doivent être distribuées à 1 million de familles du Sénégal.

