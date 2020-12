Aide aux acteurs culturels : Quand les 2,5 milliards de l’État divisent…

L’annonce a été faite jeudi dernier par le ministre de la Culture et de la communication. Abdoulaye Diop a rencontré les membres de l’Association des acteurs de l’industrie musicale (Aim) et de la Coalition des acteurs de la musique (Cac).



Cette solution ne convient pas à tous les acteurs culturels. Des voix discordantes dénoncent le procédé. Outre le risque de détournement de fonds, des acteurs demandent toujours la levée des restrictions sanitaires.



Lors du sit-in organisé mercredi sur la place de la Nation, à Dakar, plusieurs dizaines de manifestants ont interpelé les autorités, leur demandant de lever l’arrêté portant interdiction des rencontres musicales, des chants et danses dans les débits de boissons.



Dans le même élan, la Coalition des Acteurs de la Musique et ses alliés demandent que la gestion et la distribution de cette subvention à la culture reste sous la responsabilité directe du ministère de la Culture. La Coalition des Acteurs de la Musique et ses alliés rappellent que leur revendication principale reste et demeure l’ouverture des salles de spectacle et des lieux de diffusion pour une reprise immédiate des activités culturelles.

Avec Tribune