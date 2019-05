Air Sénégal: La compagnie toujours dans la zone de turbulence

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mai 2019 à 04:34 | | 0 commentaire(s)|

Air Sénégal est plus que dans la tourmente après le départ de Philippe Bohn,l'homme qui a plongé la compagnie dans le trou. La preuve les vols des 3 et 4 mai en direction d’Abidjan ont été sérieusement perturbés pour ne pas dire que les passagers n'ont pu être acheminé à destination.Quid des raisons de ce cafouillage ? Mystère et boule de gomme. Dans un message sans queue ni tête, air Sénégal affirme :"la sécurité et la sûreté de nos vols étant l’essence même de notre métier, les clients air Sénégal des vols HC 303 et HC 304 des 3 et 4 mai 2019 n’ont pu être acheminés vers leur destination finale. La compagnie a pris en charge ses clients dans les deux escales de départ".





Libération

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos