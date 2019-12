Air Sénégal: Les membres du gouvernement appelés à voyager avec la compagnie

La cérémonie de la réception du nouvel Airbus A330-900 Neo de la compagnie nationale Air Sénégal, a servi de prétexte au président de la République Macky Sall pour appeler les membres de son Gouvernement et autres structures de l’Etat ainsi que les Sénégalais d’une manière générale, à voyager à bord d’Air Sénégal.



"Je tiens à ce que les membres du gouvernement, les agents de l'administration et de toutes les structures d'Etat puissent voyager à bord de la compagnie nationale pour leurs missions officielles. J’invite également nos compatriotes à faire confiance à l'esprit Téranga en voyageant à bord de la compagnie nationale", a déclaré le chef l'Etat Macky Sall

