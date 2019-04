Air Sénégal : Philippe Bohn licencié, Ibrahima Kane nouveau DG Le Français Philippe Bohn n'est plus directeur général d'Air Sénégal. Il a été limogé ce vendredi et remplacé par Ibrahima Kane, l'actuel directeur du Fonds souverain d'investissements stratégiques.



La dernière panne de l'Airbus A330 néo a été sans doute fatale au désormais ex-Dg d'Air Sénégal.

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019 à 13:36



