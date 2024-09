Air Sénégal : Six lignes supprimées à partir du 20 décembre prochain

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Septembre 2024 à 11:41 | | 0 commentaire(s)|

La compagnie aérienne nationale revoit son plan de vol et abandonne des pistes. C’est un bouleversement systémique qui va s’opérer aussi bien dans le management que dans la gestion.



D’après des informations de L’Observateur, reprises par Senenews, le Directeur général a décidé de la réduction des lignes. Cette option s’explique par la rationalisation des ressources, l’insuffisance de la flotte et le défaut de rentabilité de certaines dessertes.



Jusque-là, Air Sénégal couvre 21 destinations, mais à partir du 20 septembre, 6 lignes seront supprimées. La compagnie ferme les lignes de New-York, Barcelone, Marseille, Lisbonne, Douala, Libreville.



D’après des investigations faites par L’Observateur, ces 6 lignes étaient déficitaires et leur fermeture va entraîner une baisse de 21% du chiffre d’affaires de la compagnie.



Mais, l’on tempère en révélant que cette baisse va être compensée par le potentiel des nouvelles lignes sur l’axe Dakar-Ouagadougou, Bamako-Ouaga, Bamako-Abidjan, Abidjan-Cotonou.



L’exploitation de ces lignes va générer, d’après les simulations et prévisions faites par des experts, environ 15% de revenu additionnel. L’on souffle, d’ailleurs, que l’exploitation de la ligne Dakar-Ouaga est plus rentable pour Air Sénégal que Dakar-Barcelone.



Non seulement, les charges sont moins importantes et l’écart sur le prix du billet est plus avantageux pour la ligne sous régionale.



Pour les charges, les informations recueillies par L’Observateur révèlent que la fermeture des lignes New-York, Barcelone, Marseille, Lisbonne, Douala, Libreville va entraîner une baisse des charges mensuelles d’exploitation de 3,4 milliards FCfa, en moyenne.



Au détail, les charges mensuelles sont de l’ordre de 1,45 milliard FCFA pour New-York, 331 millions FCFA pour Douala, 391 millions FCFA pour Libreville, 522 millions FCFA pour Milan, 377 millions pour Marseille et 311 millions FCFA pour Barcelone.



L’on explique qu’il y aura moins de charges d’assistance au sol et de prise en charge du personnel navigant, obligé parfois de rester dans certains pays un ou deux jours avant de retourner à Dakar.



En effectuant le croisement, la direction d’Air Sénégal table sur une réduction de perte mensuelle de 3,6 milliards FCFA avec la fermeture des 6 lignes.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook