Air Sénégal et Sonatel signent un partenariat stratégique majeur Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juillet 2023 à 20:30 | | 0 commentaire(s)| Air Sénégal SA et la Sonatel ont annoncé aujourd'hui, avoir signé un partenariat stratégique. Ce partenariat exclusif permettra aux deux entités, de mettre en commun leurs différents contenus et produits pour une meilleure compétitivité.

Cet accord se décline sur plusieurs aspects :

-la mise à disposition du contenu Wido pour le divertissement à bord des avions Air Sénégal

-la création de synergies entre le programme de fidélité Sargal d’Orange et Teranga d’Air Sénégal

-la mise en place d’un accord corporate pour l’achat de billets pour les déplacements professionnels et personnels des employés de l’opérateur téléphonique

-la disponibilité des Sim Orange à bord pour les clients Air Sénégal

-la mise en place de jeux concours cobrandés

-une offre fibre pour les employés de la compagnie dans le cadre de la coopérative

-une offre corporate Teranga Premium pour les employés Air Sénégal.



Air Sénégal et la Sonatel partagent une forte ambition commune de faire rayonner le Sénégal à l’international, à travers les contenus locaux. Ce partenariat offrira un contenu riche en productions locales aux passagers d’Air Sénégal.



Alioune Badara Fall, Directeur général d’Air Sénégal, a déclaré : « Je suis très heureux de ce partenariat stratégique avec la Sonatel. Il permet d’accélérer significativement le développement de nos deux marques en local et à l’international et de positionner nos deux entreprises parmi les acteurs majeurs de la mise en avant du Sénégal. Un passager Air Sénégal pourra désormais regarder une série 100% sénégalaise à bord ou acquérir sa carte Sim pendant son voyage... ».



A propos d’Air Sénégal :



Créée en 2016, Air Sénégal a démarré ses opérations en 2018, la compagnie ambitionne de devenir le leader du transport aérien de l’Afrique de l’Ouest, s’appuyant sur son hub principal de l’aéroport international Blaise Diagne à Dakar, pour relier l’Europe, les États-Unis et l’Afrique de l’Ouest.



La compagnie se fixe pour mission de desservir aussi bien des lignes domestiques, régionales qu’internationales, afin de contribuer à la croissance de l’aviation civile africaine.



Air Sénégal est une entreprise dynamique, imprégnée de la culture sénégalaise et de l’ESPRIT TERANGA. Ses principales préoccupations sont la sécurité, la fiabilité et la qualité de l’accueil.



Air Sénégal opère actuellement une flotte de neuf avions : deux (2) Airbus A330-900Neo, deux (2) Airbus A321, deux (2) Airbus A319, deux (2) ATR 72-600, à travers un réseau de 20 destinations que sont : Cap-Skirring, Ziguinchor, Banjul, Praia, Sal, Freetown, Bamako, Bissau, Conakry, Nouakchott, Abidjan, Cotonou, Douala, Libreville, Casablanca, Paris, Lyon, Marseille, Barcelone, Milan et New-York.





