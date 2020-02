Air Sénégal : le Dg minimise les derniers couacs Le directeur général de Air Sénégal, Ibrahima Kane a fait face à la presse pour s’expliquer sur les couacs notés dernièrement dans la compagnie, liés aux retards, annulations des vols, au surbooking et absence d’informations, qui ont fini par provoquer la colère des clients.

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Février 2020 à 11:54 | | 0 commentaire(s)|

Ibrahima Kane a surtout minimisé ces couacs, indiquant que ce sont des choses assez fréquentes dans le secteur qui n’épargnent même plus les grandes compagnies, non sans les regretter. Il a souligné que le vol sur Paris de jeudi dernier, en question, était rempli à 100%, affirmant que les gens sont fiers de voyer à bord d’Air Sénégal.

« Notre part de marché sur nos destinateurs nous place systématiquement premier ou second. Et ça c’est une performance notable », s’est-il, en outre réjoui.

Après Paris, Marseille, Barcelone, Air Sénégal sera prochainement à Londres et Genève, en attendant New York. L’Italie est aussi dans les plans d’Air Sénégal.



