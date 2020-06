Air Sénégal procédera au rapatriement des ressortissants Sénégalais et Italiens à partir du 9 au 17 juin Sur instruction du Président Macky Sall, les dispositions ont été prises pour procéder au rapatriement d’Italiens et Sénégalais d’Italie, informe un communiqué du ministère du Tourisme. Et c’est la compagnie nationale Air Sénégal qui est autorisée à rapatrier ces ressortissants Sénégalais et Italiens.





Rédigé par leral.net le Samedi 6 Juin 2020 à 21:29 | | 0 commentaire(s)|





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos