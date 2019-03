Airbus A330 Neo de Air Sénégal: l’avion à Dakar avec 13 tonnes de dons pour Marième Faye Sall

L’avion de Air Sénégal, le A330Neo acquis auprés du constructeur français Airbus, est désormais de la proprieté du Sénégal. L’Etat a libéré les fonds soit plus de 60 milliards via la banque espagnole Santander, pour entrer en possession de l’appareil.



D’après « L’Observateur » qui donne l’information, il quittera demain vendredi Toulouse pour Dakar, avec à son bord 13 tonnes d'aide humanitaire destinées à la fondation "Servir le Sénégal" de la Première dame Marieme Faye Sall. Il s’agit de dons composés de médicaments , frigos..., offerts par la chaîne de l’Espoir, d’Aibus Fondation, d’Aviation Sans Frontières et du Centre d’oncologie, entre autres.

