Aïssata Tall Sall : « Khalifa Sall doit être libéré depuis longtemps » Aïssata Tall Sall est d’avis que l’ancien maire de Dakar doit sortir de prison. « Khalifa Sall doit sortir de prison depuis longtemps », a, en effet, indiqué la présidente de "Osez l’Avenir" dans l'émission Grand Jury, ce dimanche. Rappelant qu’elle a été l’avocate de son ancien camarade de parti avant d’être relevée, Aïssata Tall Sall a estimé que « les affaires Khalifa Sall et Karim Wade doivent être derrière nous maintenant ». Et d’ajouter, « je suis pour l’apaisement du climat politico-social ». Toutefois, a-telle souligné, « ce n’est pas le président qui amnistie, cela dépend de l’Assemblée nationale ».

