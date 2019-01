Aïssata Tall Sall menace de porter plainte contre son "oncle"

Aïssata Tall Sall ne veut pas se laisser abattre. Critiquée et insultée pour avoir transhumé, l’avocate et leader du mouvement « Oser l’avenir », a décidé de laver l’affront contre ses détracteurs. A travers une publication postée et retirée par la suite, elle annonce une plainte contre un certain Moustapha Carter Diop qui, selon elle, s’est fait passer pour son oncle en brandissant une photo de sa mère décédée.



"Un escroc imposteur que je ne connais ni d’Adam ni d’Eve se fait passer pour mon oncle dans une vidéo publiée dans "Senego". Pour étayer son propos, il brandit la photo de ma défunte mère parue dans un quotidien de la place, annonçant son décès.



Je voudrais signaler à l’attention de l’opinion que j’accepte et supporte tout: les critiques, les calomnies et même les injures si tant il est vrai que les gens se pensent libres d’en arriver à cette extrémité. Mais de grâce, qu’on ne mêle pas la mémoire de ma défunte mère à ce débat où elle n’a rien à faire.



Ce Moustapha Carter Diop que je découvre pour la première fois dans la vidéo, n’est pas mon oncle. Il n’a aucun lien ni avec mon père, encore moins avec ma mère. Je ne le connais pas, pour ne l’avoir jamais vu ni rencontré. Au demeurant, je me réserve le droit de porter plainte contre lui dans les jours à venir."

