Aissata Tall Sall sans détours: « Abdou Diouf m’a beaucoup déçue » L’ancienne ministre de la Communication sous le régime socialiste a surtout mal de voir l’ancien président Abdou Diouf qui s’était retiré des affaires du Sénégal, revenir pour porter Macky Sall en bandoulière comme son bébé et le présenter aux chefs religieux, alors que son parti traverse une crise sans précédent sans qu’il ne tente la plus petite médiation. Invitée de la rédaction de Walf Quotidien, Aïssata Tall Sall qui dit avoir tourné la page du Ps, affirme que son avenir est devant elle.

"Je vais vous faire un aveu. Je suis très déçue par la position du président Abdou Diouf. Je ne l’avais jamais exprimé depuis, maintenant je le dis. Parce que lui, il nous a toujours fait comprendre qu’il était éloigné de la chose politique. A l’époque, il nous avait donné une réponse valable. Il nous disait : «Ecoutez, c’est la première fois qu’on voit une alternance dans notre pays. Si je me mets à commenter les choses politiques au Sénégal, mon successeur va dire que je suis en train de lui mettre les bâtons dans les roues».



C’était une position magistrale que tout le monde avait respectée. Mais une fois qu’il a pris sa retraite au niveau de la Francophonie et qu’il est rentré au Sénégal, il est en train de porter Macky Sall en bandoulière comme son bébé et de le présenter dans les familles religieuses et de le défendre. Mais bon sang, on ne lui demande pas de faire autant pour le Parti socialiste. Mais qu’il essaie au moins, ne serait-ce que par une mission indirecte, de dire : «Attendez, ce qui se passe, ne peut pas être le parti que j’avais laissé; Rassemblez-vous, discutez !». Il aurait pu le tenter, parce que le parti lui a tout donné pendant quarante ans, mais il ne l’a pas fait. Il a peut-être ses raisons, mais j’ai le droit de dire que je suis déçue par son attitude".





