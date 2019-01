Aïssata Tall Sall sur France24 : « Macky Sall est le bon candidat pour le Sénégal »

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Janvier 2019 à 09:53 | | 10 commentaire(s)|



Toute nouvelle alliée de la coalition Benno Bokk Yakaar, Me Aïssata Tall Sall, a affirmé, mardi soir, sur France24, que le président Macky Sall est le bon candidat pour le Sénégal.



« Après une pure réflexion non seulement politique et stratégique que nous avons partagée avec l’ensemble de la coalition « Osez l’avenir », nous pensons que c’est le bon candidat pour le Sénégal. Nous soutiendrons sa candidature pour sa victoire », a-t-elle déclaré, dans le journal d’Afrique qui passe sur la chaîne française, à l’issue de l’installation du Directoire de campagne de la grande coalition.

Source : Dakarmatin

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos