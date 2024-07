Aïssatou Mbodj, également connue sous le nom d'Aïda Mbodj Née à Bambey, Département de Bambey, région de Diourbel, au Sénégal, Aïssatou Mbodj, surnommée la « Lionne du Baol », est une femme politique sénégalaise d’envergure. Son parcours est marqué par une carrière riche en responsabilités et une influence notable dans la sphère politique sénégalaise.



Parcours Politique

Aïda Mbodj a d'abord été membre du Parti socialiste du Sénégal (PS) avant de rejoindre le Parti démocratique sénégalais (PDS). Elle a exercé les fonctions de maire de sa ville natale de Bambey jusqu'en 2000, remplacée par Pape Diouf.



Dans le premier gouvernement de Macky Sall, du 21 avril 2004 au 23 novembre 2006, elle occupe le poste de ministre de la Femme, de la Famille et du Développement social. Elle continue d'exercer ses fonctions dans le second gouvernement de Macky Sall du 23 novembre 2006 au 19 juin 2007, avec des responsabilités élargies en tant que ministre de la Femme, de la Famille, du Développement social et de l'Entreprenariat féminin. Cependant, elle ne figure plus dans le gouvernement formé par Cheikh Hadjibou Soumaré en juin 2007, où Awa Ndiaye prend sa place.



Aux élections législatives de juillet 2007, Aïda Mbodj est élue pour la première fois sur la liste nationale de la coalition SOPI en tant que membre de l'Assemblée nationale du Sénégal. Elle assume les fonctions de quatrième vice-présidente de l'Assemblée. Aux élections locales de 2009, elle se représente au poste de maire de Bambey, mais échoue face à Pape Diouf, affilié au parti Rewmi d'Idrissa Seck.



En 2009, elle est nommée ministre de la Transformation alimentaire des Produits agricoles, mais démissionne dix jours plus tard, estimant que le ministère était une « coquille vide ». Aux élections législatives de 2012, Aïda Mbodj est réélue membre de l'Assemblée nationale sur la liste nationale du PDS. En 2014, elle devient présidente du département de Bambey, poste qu'elle occupe jusqu'en avril 2016. Le 14 octobre 2016, elle reprend le poste de présidente du groupe parlementaire libéral et démocrate.



Aux élections législatives de 2017, elle est réélue membre de l'Assemblée nationale, représentant les intérêts de Bambey. En mai 2024, le nouveau Chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nomme Aïda Mbodj comme Déléguée générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ).



Aïda Mbodj est une figure emblématique de la politique sénégalaise. Son surnom de « Lionne du Baol » témoigne de sa combativité et de son influence. Elle est reconnue pour son talent de mobilisatrice et son réseau étendu. En tant que Ndjiitou Mbotaay, elle a su utiliser ses réseaux féminins pour influencer et mobiliser de grandes foules.



Elle s’est révélée au public en surnommant l’opposant Abdoulaye Wade « Fantomas », un surnom qui a marqué les esprits et fait rire les Sénégalais. Lors de l’alternance, elle s’est alliée à Abdoulaye Wade, devenant une figure importante de son entourage et réussissant à réintégrer le gouvernement sous Souleymane Ndéné Ndiaye.



Son engagement politique est également marqué par ses prises de position claires et déterminées. Elle a dénoncé publiquement le fonctionnement interne de son parti et s’est exprimée sur des sujets sensibles, comme la candidature de Karim Wade, qu'elle a qualifiée d'invention de certains responsables du PDS.



Engagements et Controverses



Aïda Mbodj est connue pour son franc-parler et son engagement sans faille. Elle a souvent été au cœur des débats politiques, n’hésitant pas à critiquer et à prendre des positions fortes. Elle a été accusée d’attaquer des meetings adverses, ce qui lui a valu des remontrances de la part des autorités locales.



Son soutien inconditionnel à des figures politiques comme Ousmane Sonko et son rôle de « maman » pour lui témoignent de sa fidélité et de son engagement envers ceux qu'elle soutient.



