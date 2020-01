Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici «Akon City», ville futuriste : Révélations sur les partenaires du chanteur Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Janvier 2020 à 15:24 | | 2 commentaire(s)| Ce sont des révélations signées La lettre du Continent. Le magazine s’est ainsi penché sur les partenaires d’Akon pour son projet XXL au Sénégal. Le chanteur est notamment accompagné du producteur Jon Karas, de Ryan Scott et Lynn Liss (cofondateurs de l’entreprise de conseil sur la Blockain Ico Impact Group).





Ces choix du chanteur ne sont pas anodins parce que ce sont des personnalités majeures pouvant aider à concrétiser le projet de cryptomonnaie. Pour devenir la plus importante cryptomonnaie panafricaine, ce board américain lui est indispensable.



Il est le COO et co-fondateur d’Akoin avec l’artiste et acteur mondial du changement Akon. Il travaille ainsi sur une nouvelle crypto-monnaie pour l’Afrique et les autres économies émergentes soutenue par un écosystème d’outils et de services en partenariat DApp / App pour l’entrepreneuriat et l’inclusion économique. Ceci permettra offrir des possibilités d’apprentissage, de dépenses, d’épargne; et un échange privé entre les devises partenaires de DApp / App.



Lynn Liss est un entrepreneur en série avec plus de 10 ans dans le secteur de l’impact social. Il était partenaire fondateur d’ICO Impact Group; capable donc de fournir des conseils stratégiques aux sociétés de blockchain et aux nouvelles crypto-monnaies à impact social. Avec un MBA en stratégie / finance de l’Université de Chicago (top 3), cet homme à tout faire possède des réseaux et une expérience approfondis dans les secteurs du démarrage, de l’impact social, du divertissement, de la technologie et de la blockchain.



Toutefois, l’âme du projet reste Akon City et sur ce coup, Akon va piloter les choses de bout en bout. A suivre La lettre du Continent ses contacts dans le continent et sa relation avec Macky Sall en seront pour grand-chose. Le chanteur a signé un bail le 7 janvier avec le ministre du tourisme, Alioune Sarr qui lui donne accès à 800 hectares au sud de Dakar.



«Akon City» sera composée de 60 villas dotées de ‘"commodités’" et d’‘’installations modernes’’, une initiative appelée à traduire la vision du Sénégal émergent, selon le chanteur. Ni lui ni le ministère du Tourisme et des Transports aériens n’ont donné aucun détail concernant le montage financier de ce projet.

Le chanteur compte s’investir dans le secteur touristique sénégalais, avec la construction de cette « cité futuriste » devant être livrée dans un délai d’un an, en plus d’autres projets d’une « plus grande envergure », dont une « ville durable ». La construction de cette ville «prendra beaucoup plus de temps».















Senenews



