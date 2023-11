Akon dément l’échec de son projet hôtelier

Alioune Badara Thiam «Akon» est monté au créneau, pour démentir l’échec de son projet «Akon city». L’artiste dit apprendre avec surprise, à travers la presse, que le promoteur de «Akon City» n’aurait pas respecté les termes de la convention signée avec la Sapco, au point de faire l’objet d’une mise en demeure. Rétablissant la vérité, dit-il, le chanteur précise avoir fait bien plus qu’on ne le dit à la suite de la première pierre posée en septembre 2020, rapporte "L'As".



A l’en croire, des bornes ont été implantées par un géomètre pour délimiter l’étendue des 50 ha à la suite d’une cartographie aérienne par drone. Mieux, ajoute Akon, l’inventaire des essences végétales protégées a été faite, en plus du relevé topographique sur 50 ha qui ont été débroussaillés, avant de procéder au terrassement général de 20 ha. L’artiste renseigne aussi que des études géotechniques de fondation sur 20 ha, ainsi que des études bathymétrie sur 10 ha, ont été faites.



Seulement, regrette Alioune Badara Thiam, cela semble anodin pour certains, mais pas pour le promoteur, qui ne veut pas voir des immeubles s’effondrer par négligence. Pour montrer sa bonne foi, rapporte le communiqué parcouru par «L’As», il a décidé de montrer aux Sénégalais, lors d’une visite avec la presse, les travaux réalisés pour un projet qui reste plus que jamais d’actualité, même s’il semble si gigantesque qu’on le lui reproche.