Al Amine Award: Le fils de Mbaye Dondé remporte le prix d'excellence

Dans les faits, ces deux hommes ont beaucoup contribué à la promotion de l'Islam et de la tarikha Tidianiya. Ils ont marqué l'histoire à travers la poésie et les écrits de Seydi El Hadji Malick Sy. Parmi ses œuvres on peut citer: Mimiya, Taysir, Khilassou entre autres...



A noter qu'un deuxième prix sera remis à Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni pour son dévouement au service de la paix, la promotion de l'Islam et la tarikha de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (RTA) à une date ultérieure.