Al Khayri : Mamadou Mansour Diop, le fondateur de Galsen221 s’est marié

Mamadou Mansour Diop, le fondateur du site GALSEN221, l’un des plus visités au Sénégal, a quitté le cercle des célibataires ce dimanche 8 décembre 2019. Le jeune entrepreneur, loué par ses ainés pour son professionnalisme et son savoir-faire dans le domaine des TIC, n’est donc plus un cœur à prendre.

La cérémonie, qui a eu lieu à Hamo 4, au domicile familiale de l’heureuse élue, s’est faite dans la sobriété en présence des deux familles. L’heureuse élue se nomme Youma Aicha Beye.