Al Khayri: Un ministre-conseiller de Macky Sall epouse la fille cadette de Serigne Mourtada

Au moment où les amoureux rivalisaient d’astuces pour célébrer la Saint-Valentin et faire plaisir à leur conjoint, la joie était déjà au rendez-vous chez le ministre-conseiller Arona Coumba Ndoffène Diouf, informe Seneweb.



En effet, ce dernier a convolé en justes noces avec la fille cadette de Serigne Mourtala Mbacké ibn Cheikh Ahmadou Bamba Khadimoul Rassoul.



Soxna Mame Diarra Mbacké, pour ne pas la nommer, est désormais Mme Diouf et vient s’installer en troisième position dans le rang des femmes du ministre-conseiller.



D’après toujours les infos de Seneweb, l’union a été scellée dans la sobriété ce dimanche 13 février, à Touba chez son frère Serigne Falilou Mourtala Mbacké.



Selon toujours des informations reçues, Serigne Cheikh Aliou était le parrain de la cérémonie religieuse. Laquelle a vu la présence d'invités venus de Dakar, Kaolack et du village natal du petit-fils de Bour Sine Coumba Ndofféne Diouf qui avait témoigné en faveur de Serigne Touba à Saint-Louis sur les accusations de l'administrateur colonial.



Ainsi ce mariage entre le ministre Conseiller Arona Coumba Ndoffène Diouf et Soxna Mame Diarra Mbacké pérennise les relations entre leurs deux grands-parents