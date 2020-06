Al Makhtoum et Pape Malick Sy - Le soleil s'était caché pour pleurer lors de leur disparition Un miracle. Le destin des deux frères, Serigne Cheikh Al Makhtoum et Serigne Pape Malick Sy est lié. Tous les deux, le soleil s'est éclipsé pour faire place à la pluie. Ou pour pleurer.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Juin 2020 à 06:19 | | 0 commentaire(s)|

Si l e Maroc s’est réveillé avec un ciel noir, assombri comme pour compatir au rappel de Dieu de Serigne Cheikh Tidiane Al Makhtoum, au Sénégal, il a plu lors du décès de Pape Malick Sy.

Le royaume chérifien, connu pour son appartenance à la Tariha Tidjiania, n'avait pas manqué à travers ses médias de souligner ce fait .

Jeudi dernier, le soleil s'est éclipsé, cédant une fine pluie qui s'est abattue sur le Sénégal comme pour pleurer "son" Serigne Pape Malick Sy.



