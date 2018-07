Al hamdoulilahi : L’eau coule vers Dakar

A 23 heures déjà, deux des quatre pompes qui acheminent Dakar ont été mises en marche et l’eau avait commencé à couler en direction de Dakar. Elle devra parcourir plus 260 kilomètres à une vitesse de 80km/h , sans compter les petits détours qu’elle sera obligé de faire, avant d’arriver enfin à Dakar.



Selon des techniciens de l’usine de la Sde de Keur Momar Sarr, si tout se passe bien, les populations de Dakar pourront voir leur calvaire atténué ce mardi avant de disparaître complètement par la mise en marche des deux autres pompes.



Macky Sall et son Premier ministre suivent de près...