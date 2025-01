Alé Niang officialise son soutien au PASTEF, saluant le combat d’Ousmane Sonko et les mérites de Bassirou Diomaye Faye. Alé Niang, fils de l’ancien ministre et candidat à la présidentielle Madické Niang, a officiellement annoncé son soutien au PASTEF, marquant ainsi un nouvel élan dans son engagement politique. Ce soutien, déjà affirmé par le passé lors des périodes d’injustice subies par Ousmane Sonko, prend aujourd’hui une dimension plus institutionnelle et stratégique.



Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Janvier 2025 à 11:01 | | 0 commentaire(s)|

Dans une déclaration forte, Alé Niang a salué le courage et la détermination d’Ousmane Sonko, qu’il considère comme une figure centrale du combat pour un Sénégal juste et équitable. “Le combat d’Ousmane Sonko est un combat pour le peuple, pour la vérité, et pour la justice. En tant que citoyen engagé, il est de mon devoir d’apporter mon soutien à cette vision et à cette dynamique de changement,” a-t-il affirmé.



Alé Niang a également rendu hommage à Bassirou Diomaye Faye, soulignant son rôle clé dans la structuration du parti et son dévouement sans faille à la cause nationale. “Diomaye est l’incarnation d’un leadership constant et réfléchi, un modèle de loyauté envers le peuple sénégalais et les valeurs qu’il défend,” a-t-il ajouté.



En officialisant son soutien, Alé Niang a réitéré sa confiance envers des leaders locaux de la Sicap comme Yankhoba Sané, Secrétaire Général de PASTEF Sicap, et Abdourahmane Diouf, député PASTEF Sicap de la 15e législature.



Ces figures, selon lui, symbolisent une jeunesse engagée et déterminée à transformer le Sénégal en un pays plus prospère et équitable. Ce soutien officiel vient renforcer la dynamique autour du PASTEF, à un moment clé où les attentes des citoyens sénégalais sont plus élevées que jamais.



Alé Niang, par cet acte, rejoint la longue liste des personnalités convaincues que l’avenir du Sénégal passe par une politique axée sur la transparence, la justice et le progrès.



Correspondance particulière

A S Ndiaye







MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook