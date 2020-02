Alerte: 39 à 40 degrés pour le Sud et le Centre du pays, de la poussière dans le Nord-Est

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Février 2020 à 15:43

Un pic de chaleur de 39 à 40 °C est attendu jeudi et vendredi dans les régions sud et centre du pays, selon l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), qui annonce un temps légèrement poussiéreux pour le nord-est.



‘’ La chaleur sera de mise à l’intérieur du territoire, notamment dans les régions sud et centre où les températures journalières atteindront des pics de 39 à 40 °C. A Dakar par contre, le pic journalier sera de 28 °C ’’, précise l’agence dans un bulletin de prévision.



Les prévisionnistes tablent sur une sensation de fraîcheur nocturne et matinale ‘’ moins soutenue dans l’ensemble du pays, avec des températures minimales qui évolueront entre 20 et 24 °C ’’.



‘’ Les visibilités seront légèrement réduites par de la poussière dans le Nord-Est du pays. Les vents seront (…) d’intensité faible, voire modérée ’’, ajoutent-ils.









APS

