Alerte: Des individus malintentionnés se font passer pour Abdoulaye Baldé de l’Ucs pour soutirer...

Depuis quelques temps, des individus malintentionnés utilisent de faux profils sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, en se faisant passer pour Abdoulaye Baldé, président de l’Union des centristes du Sénégal (UCS). En effet, selon le député-maire de Ziguinchor, ces individus tentent de soutirer de l’argent à ses contacts.



Ils «leur proposent des études à l’étranger, entre autres astuces. J’attire ici l’attention de mes amis, militants et sympathisants sur le fait qu’il s’agit, là, de spécialistes de l’arnaque dont l’intention de nuire est manifeste et en appelle au redoublement de leur vigilance», explique Abdoulaye Baldé.



Il signale ainsi que ses équipes «travaillent activement à l’identification de ces individus et une plainte contre X est en cour pour saisir les autorités compétentes. Toute personne faisant l’objet de telles tentatives peut saisir mon équipe de communication digitale par le biais de notre site officiel».



