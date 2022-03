Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Alerte/ Fermeture de frontière saoudienne à la Turquie: Les pélerins Sénégalais invités à éviter de prendre des vols, via Turquie Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Mars 2022 à 20:00 | | 0 commentaire(s)| Les autorités saoudiennes, ayant des relations heurtées ont fermé leur frontière à la Turquie. Désormais, les Sénégalais, devant se rendre à la Mecque Omra cette année, devront éviter à tout prix de prendre des vols, transitant, via Turquie pour leur pélerinage Omra. Les organisateurs de voyages vers cette destination, via la Turquie et l’Etat du Sénégal doivent désormais, prendre les dispositions nécessaires pour éviter d’exposer les pélerins dans une impasse.

Les autorités saoudiennes ferment leur frontière à la Turquie. L’alerte est donnée. Donc, les organisateurs des départs pour le pélerinage et autres affairistes, doivent prendre les dispositions nécessaires pour éviter d’exposer les pélerins Omra sénégalais à des situations d’impasse. Puisque, le problème entre ces deux pays, s’il n’est pas résolu à temps, pourra avoir une incidence négative sur les voyageurs qui prendront des vols, via Turquie.



L’Etat du Sénégal, très prompt à sécourir ses fils, en situation compliquée ailleurs, dans le monde doivent au préalable alerter ou instruire afin que les pélerins soient épargnés.



Maintenant, c’est aux voyageurs de prendre conscience des risques pour ne pas être embarqués par des affairistes, soucieux de leur devenir, plutôt que de les faire voyager en toute quiétude.







