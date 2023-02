Alerte : Le siège de Bank of Africa de Dakar, victime de fuite de données bancaires

Un expert a indiqué que ses outils de monitoring lui ont remonté une alerte spéciale, concernant Bank of Africa. Les auteurs de la probable cyberattaque contre l’institution financière, présentent dans une longue video, tous les documents exfiltrés. Et, ils prévoient de les divulguer dans un avenir proche.



Ainsi, le lanceur d’alerte rappelle qu’il n’ a jamais cessé de répéter depuis belle lurette, que les institutions africaines ne sont plus épargnées.



D’après l’expert, la politique de l’autruche des entreprises africaines, ne pourra plus continuer et le fameux « on ne savait pas, n’est plus entendable ».