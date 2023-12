Alerte Météo: Un temps poussiéreux persistera sur la majeure partie du pays Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Décembre 2023 à 17:13 | | 0 commentaire(s)|

Un temps poussiéreux persistera sur la majeure partie du pays durant les prochaine 24 heures. Le ciel sera passagèrement sur les régions proches du littoral et ensoleillé sur le reste du territoire », a informé l’Anacim dans son dernier bulletin météorologique. Dapres ces données, la chaleur sera moins marquée sur l’ensemble du pays principalement sur les […] Un temps poussiéreux persistera sur la majeure partie du pays durant les prochaine 24 heures. Le ciel sera passagèrement sur les régions proches du littoral et ensoleillé sur le reste du territoire », a informé l’Anacim dans son dernier bulletin météorologique. Dapres ces données, la chaleur sera moins marquée sur l’ensemble du pays principalement sur les régions proches du littoral où un temps doux persistera. Le pic des températures maximales n’excèdera pas 35°C. « La fraicheur nocturne et matinale se maintiendra sur l’ensemble du territoire avec des températures minimales qui seront comprises entre 15 à 20°C », ajoute l’Anacim. Qui prédit que les visibilités vont s’améliorer progressivement au cours des prochaines 24 heures. Les vents aussi seront de secteur Est à Nord-est et d’intensités faibles à modérées devenant forts sur le littoral, selon la même source.



Source : Source : https://lesoleil.sn/alerte-meteo-un-temps-poussier...

