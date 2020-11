Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Alerte: Prudence, un as dans l’art de l’arnaque déplume des nantis innocents Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Novembre 2020 à 15:37 | | 0 commentaire(s)|

Le peuple sénégalais à travers le Président de la République, tous les chefs religieux, en particulier le Khalife Général des Tidjanes, ainsi que tous les disciples Tidjanes, sont alertés sur les agissements d’un homme qui se fait passer pour un certain Chérif Ibrahima Aïdara, habitant à Hamo 4 Guédiawaye. Il s’agit simplement, d’un usurpateur, un arnaqueur qui réclame d’un érudit, respectant les préceptes et principes islamiques, une recommandation de Dieu. Prudence, il est en réalité, un escroc de première classe.



De sources sûres, cet individu qui se réclame du nom des Chérifs, descendants du Prophète, a arnaqué plusieurs personnes de son entourage, en France, en Italie, au Sénégal. Ces derniers, étant des victimes, ayant mordu à l’hameçon et ont fini par prendre leurs distances. Ainsi, il a été révélé que sa liste des victimes est très longue et s'allonge chaque jour.



En raison de ses pratiques et méthodes spectaculaires, un collectif des victimes de Cherif Ibrahima Aïdara est en train d'être mis en place. Et, une plainte est en cours d'étude par des avocats réputés pour les délits d'escroquerie, d’abus de confiance, de tromperie, de vol....



Les victimes se préparent à des sorties dans les médias pour expliquer aux Sénégalais leurs déboires avec ce monsieur. Puisque des cas d'une gravité extrême sont recensés et seront tous exposés auprès des hautes autorités de ce pays, dans les plus brefs délais.





Affaire à suivre…







