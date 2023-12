Alerte Rouge – Chaloupe Dakar – Gorée Par Doudou Dia Le lundi 11 décembre et le ce jeudi 14 décembre 2023, en moins d’une semaine, les Goréens ont subi l’arrêt total du fonctionnement des deux chaloupes Beer et Coumba Castel privant les élèves, les enseignants, les travailleurs de pouvoir se rendre à Gorée ou Dakar pour vaquer à leurs occupations en toute sérénité. Il y a quelques semaines, la chaloupe a failli chavirer sur la plage de Gorée. Les images sont là pour le prouver.

Une situation récurrente et indigne !!!



Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Décembre 2023 à 10:16 | | 0 commentaire(s)|

La Liaison Maritime Dakar-Gorée dispose de deux chaloupesd’une capacité de 350 places chacune. Toutefois, avec les pannes récurrentes, il y a à se demander si elles disposent de permis de navigabilité.



Les Goréens subissent de manière récurrente l’arrêt du fonctionnement total des chaloupes pour se contenter de pirogues ou de bateau remorqueur d’une capacité maximale de moins de 40 places debout (pas de places assises) sans gilets de sauvetage pour la traversée. Il ne s’agit plus de panne des chaloupes, mais bien d’une vétusté et le pire est devant nous si aucune action urgente et d’envergure n’est faite par l’État.



La direction du Port Autonome de Dakar reste aphone face à cette situation lamentable arrimée d’une gestion prévisionnelle chaotique de la liaison maritime Dakar-Gorée ; les autorités étatiques, de promesses en promesses pour l’acquisition d’une nouvelle chaloupe depuis 2014, brillent par leur incommunication et leur opacité face à cette situation catastrophique.



La vétusté des chaloupes est manifeste, les normes de sécurité maritimes ainsi que les exigences de service de sécurité des passagers à bord sont quasi inexistantes.



Combien de fois les Goréens, les touristes ont-ils subi des incidents majeurs occasionnant d’énormes frayeursen pleine mer ? Faut-il s’attendre au pire pour agir ? Sommes-nous amnésiques ?



Il est regrettable que le Port Autonome de Dakar, à travers la Liaison Maritime Dakar-Gorée, privilégie l’approche chiffre d’affaires au détriment de la sécurité et de la sûreté. Nous sommes face à une urgence, celle d’acquérir dans l’immédiat un navire digne du nom pour assurer la continuité territoriale entre Dakar et Gorée, Patrimoine mondial de l’Humanité. N’oublions pas que Gorée constitue une des vitrines du Sénégal, quatre touristes sur cinq visitent Gorée, idem pour les visites officielles d’hôtes de marque. Nous devons sauver Gorée du pire!



La vérité est que nous ne devons plus emprunter les chaloupes Beer et Coumba Castel si nous voulons nous rendre à Gorée du fait du danger réel qui guette tous les passagers Goréens, touristes, africains, sénégalais ! les chaloupes sont vétustes et insuffisamment sécurisées. Les stigmates de la tragédie du bateau «Le Joola» sont encore visibles. Que le Port nous brandisse les permis de navigabilité des chaloupes!



Nous constatons régulièrement des arrêts de fonctionnementdes chaloupes de Gorée au détriment des habitants de l’Ile de Gorée, notamment les élèves, les travailleurs, les enseignants, les mamans qui doivent se rendre à Dakar pour le marché, les restaurateurs, les touristes.



Pourtant depuis 2013, nous alertons de manière régulière et à ce jour aucune action concrète d’envergure n’est faite. La Commission de contrôle du Port en charge de la liaison maritime Dakar-Gorée ne se réunit plus, c’est à se demander qui a la charge de la gestion de cette crise structurelle que subissent les Goréens.



Le Directeur du Port Autonome de Dakar, le sieur Mountaga Sy trouve du temps à accueillir un bateau de croisière, mais pas de temps pour prendre en charge la question cruciale de la vétusté des chaloupes depuis près de 10 ans.



S’est-il une seule fois déplacé au niveau de la liaison maritime Dakar-Gorée depuis sa nomination à la tête de la Société nationale du Port autonome de Dakar (SN-PAD) le 28 septembre 2022. Quel mépris!



Sommes-nous en face d’une défaillance des services publics ? Bien entendu, le service Communication de la LMDG peut continuer à donner de multiples communiqués pour justifier des « pannes techniques », tel n’est point le cas, il s’agit bien d’une défaillance structurelle ! Malheureusement, la politique étouffe tous les enjeux de développement.



Le Président de la République, pour des questions de sécurité, a acquis en 2017 une nouvelle vedette baptisée « Fatick » à cinq milliards huit cent quarante-neuf millions trois cent trente-neuf mille soixante (5 849 339 060) Fcfa pour la visite de ses pairs à Gorée. Pourtant, le coût d’une telle vedette dépasse largement celui des deux chaloupes qui transportent des citoyens sénégalais en priorité qui, après tout, demeurent les actionnaires principaux de l’État parce que c’est eux qui votent et qui versent des impôts. Sommes-nous, nous Goréens, des citoyens de seconde zone ?



L’acquisition d’une nouvelle chaloupe est plus qu’urgente. Autrement, le réveil sera brutal pour tous ! Le spectre du naufrage du Joola, une des pires tragédies maritimes de l’humanité, est présent.



Trop c’est trop ! Il est temps d’agir.



Par Doudou Dia

Conseiller municipal

Commune de Gorée



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook