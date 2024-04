Alerte Santé : Les risques cachés des produits Nestlé et Cérelac pour bébés au Sénégal Découvrez les révélations alarmantes sur les produits destinés aux tout-petits de Nestlé et Cérélac, qui pourraient compromettre la santé de vos enfants au Sénégal. Une enquête menée par l'ONG suisse Public Eye, a mis en lumière la présence de sucre ajouté dans ces aliments, une pratique risquée et préoccupante.

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Avril 2024 à 17:20

Les laits et bouillies infantiles commercialisés par ces géants de l'agroalimentaire, contiennent des quantités significatives de sucre ajouté, contrairement à leurs homologues vendus en Europe. Avec près de 5,9 grammes de sucre par portion, ces produits exposent les bébés à des niveaux de sucre beaucoup trop élevés, mettant ainsi en danger leur santé.



Les experts médicaux mettent en garde contre les risques d'obésité et d'autres problèmes de santé, associés à une exposition précoce au sucre chez les enfants. Il est donc crucial de prendre conscience de ces dangers et d'agir pour protéger la santé de nos tout-petits.



Nestlé prétend se conformer aux réglementations locales, mais cette révélation soulève des questions sur l'absence de contrôle et de régulation dans l'industrie alimentaire au Sénégal. Sans surveillance adéquate, les entreprises peuvent mettre en danger la santé des consommateurs en toute impunité.



Il est temps d'exiger des mesures concrètes pour garantir la sécurité alimentaire des enfants au Sénégal. Les autorités doivent intervenir pour réguler strictement l'industrie alimentaire et imposer des normes plus strictes pour protéger la santé des plus vulnérables.



En tant que parents et citoyens, nous avons le pouvoir de faire des choix éclairés pour nos enfants. Informez-vous sur les risques associés aux produits Nestlé et Cérélac et optez pour des alternatives plus saines, pour assurer un avenir meilleur à nos tout-petits.



Protégeons la santé de nos enfants. Exigeons des produits alimentaires sûrs et sains pour tous. Agissons maintenant pour un avenir plus sain et plus sûr pour nos familles au Sénégal.



