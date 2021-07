Alerte à l’incivisme: Ces travaux entamés à la Médina qui créent plus de problèmes que de soulagements « Je voudrais vous faire part de la situation qu'on vit présentement à la Médina. Depuis quelques temps, des travaux ont été entamés au niveau de la canalisation dans le quartier mais, malheureusement, jusqu'à présent, il y'a eu plus de mal que de bien ».

Cette alerte lancée sur la page facebook « Stop à l’incivisme », images à l’appui, montre un trou ouvert en pleine route et ce, en plein hivernage.



« Depuis plus d'un mois, on les appelle mais sans réponse. Il a quelques semaines un camion s'y est engouffré, heureusement qu'on a pu le remorquer à temps, sinon au moment où nous en sommes, on compterait le nombre de dégâts », ajoute le lanceur d’alerte.



Revenant sur les réalités de la Médina, il rappelle que leurs jeunes frères et enfants jouent dans la rue.



« Les risques de prolifération de maladie s'accentuent en plus de l'hivernage qui est là. Svp, nous avons vraiment besoin de votre aide », lance-t-il envers les autorités étatiques et municipales.













