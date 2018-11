Alerte à la prison de Thiès: L’ultime avertissement des détenus Thiantacounes Dans une lettre adressée à l’Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (Asred), les 16 pensionnaires de la Mac de Thiès, accusés du double meurtre de Bara Sow et d’Ababacar Diagne, annoncent une grève de la faim illimitée et un suicide collectif, pour réclamer un procès dans un délai raisonnable. « Cela fait 6 ans et 8 mois qu’ils attendent en vain leur jugement pourtant promis depuis 2015 », lit-on dans le site flagrantdelit.net.

«Nous détenus Thiantacones incarcérés à la Mac de Thiès, ne voulons pas être libérés sans être jugés. Nous réclamons juste ce qui nous revient de droit en tant citoyen de ce pays et nos droits méritent d’être respectés. Ceci est notre message et l’ASRED qui est notre interlocuteur, a droit de le transmettre aux autorités judiciaires et à l’opinion nationale et internationale comme témoins, avant que l’irréparable ne se produise.



Nous témoignons et reconnaissons que l’Administration pénitentiaire n’a aucune responsabilité par rapport à notre situation, actuelle car les longues détentions provisoires ne relèvent pas de son ressort. La dernière audience de la Chambre criminelle remonte du 24 au 28 septembre 2018 et, à cet effet, 12 affaires impliquant 31 accusés au total ont été inscrites au rôle sans que notre dossier ne soit enrôlé. Nous demandons pardon à nos épouses et à nos enfants, mais également nos familles si les choses tournent mal ».



Fait à Thiès, le 25 novembre 2018







Le Collectif des détenus Thiantacounes

Maison d’arrêt et de correction de Thiès

Mandat de dépôt du 26 avril 2012

