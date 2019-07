'Alerte au terrorisme': vers l’ouverture d’une instruction judiciaire dans l’affaire Guy Marius Sagna Guy Marius Sagna, inculpé pour ‘’alerte au terrorisme’’, pourrait rester longtemps en prison. Et pour cause, son dossier devrait faire l’objet d’une instruction judiciaire, selon seneweb, citant un avocat. Qui rappelle que l’instruction peut durer au minimum 6 mois. «Mais, puisque ce n’est pas encadré, on peut même passer cette durée », a-t-il ajouté, avant d’affirmer que «les autorités judiciaires l’ont cherché, c’était pour le maintenir en prison ».

