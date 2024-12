Alerte aux arnaques : Le Ministère des Finances dénonce des publications frauduleuses sur les réseaux sociaux Le Ministère des Finances et du Budget alerte le public, sur la prolifération de publications frauduleuses circulant sur les réseaux sociaux, notamment sous le nom "Global Investissement". Ces publications prétendent, à tort, collaborer avec le Ministère, pour promouvoir des opportunités d'investissement au Sénégal.

Dans un communiqué officiel, le Ministère dénonce ces allégations, comme étant " totalement fausses ", précisant qu'elles visent à tromper les citoyens par des promesses de gains fictifs. Il rappelle qu'aucun partenariat n’a été établi avec cette entité ou d'autres similaires.



Consignes de prudence



Face à ces tentatives de fraude, le Ministère recommande :



• De ne pas partager vos informations personnelles ou bancaires.

• De vérifier toute information directement auprès des canaux officiels du Ministère.

• De signaler ces publications frauduleuses aux plateformes concernées.



Les services du Ministère réaffirment leur vigilance et promettent de prendre toutes les mesures nécessaires, pour contrer ces pratiques illégales.



Pour toute question ou clarification, les citoyens sont invités à contacter le Ministère via ses canaux officiels :

• Site web : www.finances.gouv.sn



Le Ministère des Finances et du Budget, par l’intermédiaire de sa cellule de communication, réitère son engagement à protéger les intérêts des citoyens, face à ces tentatives de fraude.



