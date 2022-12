Alerte aux autorités : 37 Sénégalais en souffrance à Dahla, au Maroc depuis 15 jours Partagée dans le Collectif « Assainir la Presse », une alerte est lancée aux autorités Sénégalais. Selon l’info parvenue à un confrère, photo et vidéos à l’appui, 37 Sénégalais ont échoué à Dahla (Maroc) après 8 jours en mer.

Depuis une quinzaine de jours, nos compatriotes sont dans en plein désarroi et plusieurs d’entre eux souffrent d'infections cutanées et sont mal en point. Certains aussi ont des problèmes urinaires, là où d’autres ont même des problèmes pour se nourrir.



Et pourtant, des Gambiens qui étaient dans la même situation que la leur ont été vite secourus par leurs autorités et sont retournés dans leur pays d’origine.



