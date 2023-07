Alerte de Amadou Gaye, président des boulangers : «Les Sénégalais doivent se préparer à la hausse du coût du blé et du pain» Le président de Fédération nationale des boulangers du Sénégal (Fnbs) craint une répercussion du retrait russe de l’accord céréalier sur le coût du blé. Lors de l’assemblée générale de la Fnbs, samedi, Amadou Gaye, réélu pour 4 ans, a invité les Sénégalais à se préparer à une hausse du blé. Et, par conséquent, éventuellement du prix du pain.

Le retrait de la Russie de l’accord céréalier inquiète la Fédération nationale des boulangers du Sénégal (Fnbs). En assemblée générale, samedi, qui a vu la participation du directeur général des Grands Moulins de Dakar, Franck Bavard, du directeur du Commerce intérieur, Cheikh Ahmadou Bamba Ndao, entre autres, le président de la Fnbs a prévenu que «les Sénégalais doivent se préparer à la hausse du coût du blé occasionnée par la crise russo-ukrainienne».



Amadou Gaye, qui a été réélu pour 4 ans, prend ainsi le contre-pied de certains spécialistes qui estiment que le Sénégal ne devrait pas être impacté par cette décision de Moscou.



Pourtant, le Vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Vershinine, a lui-même annoncé, vendredi, que «La Russie est prête à rembourser aux pays qui en ont le plus besoin», soulignant que «les inquiétudes des pays africains sont compréhensibles et seront pleinement prises en compte».



Le Dg des Grands Moulins de Dakar : «Ils se sont battus pour maintenir le prix du pain»



Le Directeur général des Grands Moulins de Dakar, qui a salué «les efforts consentis» par les travailleurs du secteur malgré les difficultés au quotidien, a souligné : «Le blé a été subventionné par l’État du Sénégal mais à côté de cela, les boulangers ont joué leur rôle d’une manière grandiose, c’est à dire malgré l’augmentation, ils se sont battus pour maintenir le prix du pain et offrir une stabilité au pays et au gouvernement.»



M. Gaye et ses camarades ont plaidé pour la formation des jeunes dans le domaine bien avant l’insertion. Ils appellent les autorités à avoir «plus de compréhension sur les difficultés, d’impliquer l’ensemble des acteurs de la Fnbs, mais aussi et surtout de rassurer l’ensemble des consommateurs et partenaires».



Le directeur du Commerce intérieur a, lui, indiqué que la Fnbs a «toujours été un partenaire privilégié» du ministère.

