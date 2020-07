Alerte de la ligue sénégalaise contre l’épilepsie : une grave menace plane sur les malades du Sénégal De nos jours, le Coronavirus domine sans conteste médiatiquement les autres maladies, voire même pandémies. Mais après le cri de détresse des malades du cœur, aujourd’hui l’alerte nous vient de la ligue sénégalaise contre l’épilepsie : une grave menace plane sur les malades du Sénégal

Président de la ligue sénégalaise contre l’épilepsie, le Professeur Moustapha Ndiaye alerte et met en garde sur les ruptures d’un médicament : le phenobarbital



Sa rupture périodiquement notée avec une menace d’arrêt qui plane depuis des années, ce médicament est pourtant le plus utilisé au Sénégal et en Afrique.



Et d’après la note reçue par Leral.net, des rueurs d’arrêt de sa fabrication au Sénégal est souvent véhiculée, ce qui inquiètent les malades, familles et même les professionnels de la Santé!



« Ce serait catastrophique pour les épileptiques surtout les enfants ! Que les responsabilités soient prises ! » alerte le Professeur Moustapha Ndiaye





