Alerte info : des agresseurs déguisés en policiers arrêtent des automobilistes, pour les fouiller et les dépouiller L’insécurité persiste et résiste malgré le renforcement des forces de défense et de sécurité. Mais pire, des agresseurs se déguisent en policiers ou gendarme pour arrêter des automobilistes, les fouiller et les dépouiller. Poussant l’auteur d’un post partagé sur plusieurs supports à se demander : « Désormais, faut s’arrêter la nuit, quand des hommes de tenue vous arrêtent ? Comment savoir si ce sont de vrais ou faux agents de la sécurité ? » Voici son alarmant message suite à l’agression sauvage de son fils :

Hier nuit (vendredi 01 Mars )vers 23h mon fils s’est fait agressé.

Alors qu’il roulait sur la sortie 8 de l’autoroute à péage pour aller vers le pont de grand Mbao un “soi-disant policier” avec le brassard orange et une torche l’a arrêté.



Après avoir fouillé la voiture, l’imposteur lui a demandé de déverrouiller son portable, mon fils s’est opposé et c’est là que l’agresseur a sorti son couteau et arraché le téléphone. Ils se sont battus et le gars l’a poignardé et a pris la fuite en emportant sa pochette et 2 portables.



Toute la nuit nous avons fait le tour d’ hôpitaux et cliniques pour un scanner que le médecin lui avait prescrit mais impossible d’avoir ce service, soit le technicien ou médecin n’est pas sur place ou le scanner est en panne .



C’est ça le Sénégal émergeant où tout tourne autour de mandat!



Quand des bandits se font passer pour des hommes de loi et agressent d’honnêtes citoyens, la population n’est plus en sécurité. Avec ses imposteurs serait t il même prudent de s’arrêter la nuit si un policier ou gendarme vous interpelle. Comment reconnaître le vrai du faux à première vue?



