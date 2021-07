Alerte insécurité: Des agressions en plein jour à Dakar et sa banlieue A travers les réseaux sociaux, les populations alertent sur la recrudescence des agressions à Dakar et sa banlieue en plein jour. Des cas d’agressions en plein jour sont notés à Diamaguène et à Pikine, près de l’Arène nationale, au rond-point Case-bi.

Des témoins renseignent que des groupes d’agresseurs circulent librement dans la rue, récupèrent tranquillement les téléphones, les sacs et les scooters des passants. Ces scènes ont été notées à Diamaguène et au rond-point Mbao, informe « L’As ».



Au rond-point Case-bi, les délinquants profitent des embouteillages pour ouvrir les portières des véhicules et chiper les objets de valeur, notamment les téléphones, ordinateurs, etc.



Il faut dire que cette situation risque de s’accentuer avec l’approche de la fête de Tabaski. Les gens se demandent où se trouvent les forces de l’ordre. En tout cas, la situation est devenue inquiétante et préoccupante.



