Alerte météo : L’Anacim annonce une houle dangereuse sur les côtes sénégalaises

Dans un bulletin météorologique spécial (BMS), l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a annoncé qu’une houle dangereuse est en cours jusqu’à la fin du week-end, sur la Grande Côte, à Dakar et sur la Petite Côte.



« Houle dangereuse de secteur nord-ouest pouvant atteindre ou dépasser 2,5 m sur Grande Côte, Dakar, Petite Côte et au large des côtes casamançaises, en cours jusqu’au dimanche 14 janvier 2024 à 21h », lit-on dans cette note, rapporte "Seneweb".